Davis | Spagna | Gran Bretagna e Usa lanciano la sfida

(Di martedì 13 settembre 2022)Cup by Rakuten Finals: si parte. In un lampo i riflettori del tennis mondiale si spengono a New York per riaccendersi a Bologna, Valencia, Amburgo e Glasgow. Trentasei ore dopo la finale degli ...

Jacotennis : Domani inizierà la seconda fase della Coppa Davis ... la nostra Italia è fortemente favorita nel suo girone ed ha l… - Ubitennis : Coppa Davis, Gruppo B: Spagna favorita, Canada e Serbia si giocano la seconda piazza - AleColumn99 : Non so se sia effettivamente possibile ma a sto punto datemi Italia-Spagna finale di Davis che cazzo

...la). Gli altri due quarti vedranno di fronte la vincente del Gruppo C e la seconda del Gruppo B; la vincente del Gruppo D e la seconda del Gruppo C. Così in campo nei 4 gironi delleCup ...E non avrà nemmeno troppo tempo per riposare: da domani sarà a Valencia per trascinare laalleCup Finals di Valencia. Da parte sua lo sconfitto, Casper Rudd non ha comunque demeritato: ...Indice dei contenuti1 Coppa Davis programmazione tv, l’Italia è nel girone A2 Sulla Rai coinvolto Adriano Panatta3 Coppa Davis programmazione tv, le opzioni a pagamento Condividi su A partire da marte ...Le stelle italiane del tennis all'Unipol Arena: inizio martedì 13 settembre, mercoledì 14 l’esordio dell’Italia contro la Croazia ...