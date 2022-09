Davis Cup Finals: l'Australia spacca subito Amburgo (Di martedì 13 settembre 2022) Alex De Minaur non ha un numero a caso tatuato sul petto: quel 109 che si è fatto incidere nella pelle è l'orgoglio di essere il centonovesimo giocatore schierato dalla sua Australia in Coppa Davis. ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) Alex De Minaur non ha un numero a caso tatuato sul petto: quel 109 che si è fatto incidere nella pelle è l'orgoglio di essere il centonovesimo giocatore schierato dalla suain Coppa. ...

livetennisit : Davis Cup: La giornata degli azzurri. Parla Lorenzo Musetti. Jannik Sinner si allena con Francesco Maestrelli. Doma… - federtennis : .@GruppoHera e @UnipolSai_CRP nuovi Regional Partner delle #DavisCup by Rakuten: Ie due aziende fanno il loro debut… - TennisWorldit : Coppa Davis in salita per la Serbia, Troicki: 'Con Djokovic sarebbe stato più facile': Viktor Troicki presenta la D… - UnipolGroup_PR : #UnipolSai è regional partner della #CoppaDavis2022, al via oggi a #Bologna. All’Unipol Arena le sfide degli Azzurr… - AriannaNardi : Alla vigilia del nostro esordio in Davis Cup ?????? ho raccontato a @Le_Figaro il come, il quando e il perché dell'esp… -