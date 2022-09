Dall’assegno alle case | ecco cosa balla nel divorzio Totti-Blasi

RaiNews : Viene pubblicato oggi dall'Inps l'aggiornamento dell'Osservatorio Statistico sull'Assegno Unico Universale (AUU), c… -

ilmessaggero.it

... non si tratta infatti di uno stop forzato e imposto'attuale ... come appunto le pensioni d'invalidità civile o l'... Per chi non adempierichieste dell'Istituto, dimenticando od ...... ad esempio, aumentando intanto gli importi dell'unico ... per restituire dignitàpersone che vivono in difficoltà". ... non per essere indottrinati'ideologia gender o ricevere messaggi ... Totti e Ilary Blasi, dall'assegno di mantenimento alla casa: cosa c'è in gioco nella separazione (e quanto con