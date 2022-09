Dall’Argentina | “Simeone canta la Mano de Dios | che bellissima immagine per il calcio”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 13 settembre 2022) Al Diego Armando Maradona, Giovannisi è allenatondo Ladi Dio, euforia in Argentina per il figlio del Cholo.chelade, durante il riscaldamento è uniconica non solo per i Napoletani ma anche per gli argentini. Il maggior quotidiano Argentini, diario Olè, ha dedicato un articolo ae al suo bellissimo gesto: “Giovanni, attaccante argentino del Napoli, ha lasciato unaa tutti gli appassionati diin vista della partita con lo Spezia sabato scorsondo ladi Dio -canzone mitica dedicata a Diego Armando Maradona- durante il ...