“Dalla Russia 300 milioni ai partiti stranieri in 20 Paesi”

(Di martedì 13 settembre 2022) Laavrebbe trasferito segretamente oltre 300di dollari apolitici, dirigenti e politiciin oltre una ventina dia partire dal 2014. Ad affermarlo sono alti dirigenti Usa sulla base di accertamenti dell’intelligence americana. Un report dell’intelligence Usa afferma che dal 2014 laavrebbe finanziato idi una ventina diSi tratta, secondo quanto riferiscono diversi media internazionali, tra i quali anche il Guardian, di informazioni declassificate di un report dell’intelligence Usa, ha spiegato un alto dirigente dell’amministrazione Biden in una conference call. Informazioni che sono state condivise con altri. I fondi segreti, secondo le stesse informazioni in possesso ...

BentivogliMarco : E’ cosi complicato rendere pubblici gli elenchi di chi ha ricevuto finanziamenti dalla Russia di Putin? Un paese… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - pfmajorino : Centinaia di milioni dalla #Russia di #Putin a diversi politici. Ce ne sono di italiani? Si deve subito sapere. È… - Love44845319 : Se Salvini e Conte avessero preso soldi dalla Russia Lega e 5S dovrebbero essere esclusi dalle elezioni e accusati… - FabbFR2019 : RT @emanuelefiano: Prima delle elezioni gli italiani devono sapere se politici e partiti italiani hanno preso soldi dalla Russia. -

Gli Stati Uniti non hanno l'identità dei politici coinvolti: hanno opposto risposte vaghe, non vogliono interferenze con un'operazione in ...... una contendibilità realizzata quando Renzi, vincendo il congresso aveva sfrattatosegreteria ... Mattarella: continuare a fare pressione allacon le sanzioni Il capo dello Stato a Tirana ...La Russia ha segretamente donato almeno 300 milioni di dollari a partiti politici stranieri e candidati di più di due dozzine di paesi dal 2014 nel ...Armenia e Azerbaigian hanno riportato quasi 100 soldati morti nei peggiori combattimenti dalla guerra del 2020 nella regione del Nagorno-Karabakh. L'ultima ondata di combattimenti si è conclusa con un ...