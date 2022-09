Dal 29 settembre “Dante”, il nuovo film di Pupi Avati (Di martedì 13 settembre 2022) ROMA – Dal 29 settembre uscirà al cinema “Dante”, il nuovo film di Pupi Avati con Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti e Carlotta Gamba, prodotto da Antonio Avati per Duea film con Rai Cinema e M.G. Production. Dante muore in esilio a Ravenna nel 1321. settembre 1350: Giovanni Boccaccio viene incaricato di portare dieci fiorini d’oro come risarcimento simbolico a Suor Beatrice, figlia di Dante Alighieri, monaca a Ravenna nel monastero di Santo Stefano degli Ulivi. Nel suo lungo viaggio Boccaccio oltre alla figlia incontrerà chi, negli ultimi anni dell’esilio ravennate, diede riparo e offrì accoglienza al sommo poeta e chi, al contrario, lo respinse e lo mise in fuga. Ripercorrendo da Firenze a ... Leggi su lopinionista (Di martedì 13 settembre 2022) ROMA – Dal 29uscirà al cinema “”, ildicon Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti e Carlotta Gamba, prodotto da Antonioper Dueacon Rai Cinema e M.G. Production.muore in esilio a Ravenna nel 1321.1350: Giovanni Boccaccio viene incaricato di portare dieci fiorini d’oro come risarcimento simbolico a Suor Beatrice, figlia diAlighieri, monaca a Ravenna nel monastero di Santo Stefano degli Ulivi. Nel suo lungo viaggio Boccaccio oltre alla figlia incontrerà chi, negli ultimi anni dell’esilio ravennate, diede riparo e offrì accoglienza al sommo poeta e chi, al contrario, lo respinse e lo mise in fuga. Ripercorrendo da Firenze a ...

