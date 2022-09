Dagli Usa | la Russia ha trasferito almeno 300 milioni a partiti di 20 paesi Salvini | Basta falsità

Agenzia_Ansa : 'L'Italia è spinta al suicidio economico dagli Usa'. Lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria… - SkyTG24 : Sanzioni Russia, Mosca: Italia spinta al suicidio economico dagli Usa - kittimanda : RT @OrtigiaP: CURIOSO CHE LA BOMBA ARRIVI DAGLI USA CHE CONDIZIONANO PESANTEMENTE ANCHE LE NOSTRE ELEZIONI Non abbiamo dimenticato l’endor… - Roxy21Mi : @mentecritica Intanto attendiamo ansiosamente di conoscere dagli USA i partiti ufficialmente pagati dal criminale russo - fatequalcosa : RT @OrtigiaP: CURIOSO CHE LA BOMBA ARRIVI DAGLI USA CHE CONDIZIONANO PESANTEMENTE ANCHE LE NOSTRE ELEZIONI Non abbiamo dimenticato l’endor… -

Formiche.net

A pochi giorni dal voto in Italiaarriva una notizia che può avere effetti deflagranti. Alti dirigenti statunitensi, sulla base di accertamenti dell'intelligence americana, hanno reso noto che la Russia ha trasferito ...Si tratta di informazioni declassificate di un report dell'intelligence, ha spiegato un alto dirigente dell'amministrazione Biden in una conference call. Informazioni che sono state condivise ... 300 milioni a politici di 20 Paesi. La campagna russa svelata dagli Usa Dal 2014 a oggi la Russia ha finanziato con 300 milioni di dollari partiti politici e candidati in oltre 20 Paesi per accrescere la propria influenza. A dirlo è un rapporto dell’intelligence statunite ...A pochi giorni dal voto in Italia dagli USA arriva una notizia che può avere effetti deflagranti. Alti dirigenti statunitensi, sulla base di ...