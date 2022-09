Da passerella | Rizzo asfalta Conte e Letta con una frase | cosa ha detto da Porro

(Di martedì 13 settembre 2022) Marcomette nel mirino il Pd e il Movimento Cinque Stelle. Nel salotto di Nicolaa Quarta Repubblica su Rete 4, di fatto si parla degli attacchi che costantemente ricevono Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Ma ad essere nel mirino più di ogni altro è la leader di Fratelli d'Italia che subisce quotidianamente le stangate d'odio che arrivano da sinistra basate sulla retorica dell'antifascismo e lastazione della fiamma nel simbolo di FdI. Una campagna elettorale nauseante che ha portato la Meloni ad affermare che la sinistra ha ormai costruito una sorta di "mostro" su di lei. E la tattica del "mostro" a quanto pare non ha pagato: nei sondaggi prima del silenzio, la Meloni era saldamente in testa alle intenzioni di voto. Enel suo intervento a Quarta Repubblica ha smascherato ...

tgvercelli.it

Questa volta i piemontesi accusano il colpo e il Trento dilaga:è miracoloso in uscita su ... Il finale di match, dopo gli ingressi di Semprini e Ruffo Luci, è unaper i gialloblu, che ...Gli altri riconoscimenti sono stati assegnati alle concorrenti Martina Palma, Vittoria, ...anche solo per il grande impegno e i meravigliosi sorrisi che hanno dispensato calcando lae ... Per la giovane Pro che sta conquistando il cuore dei tifosi, lunedì passerella all’Eden Club L'immeritata sconfitta di sabato scorso contro la Juventus Next Gen è solamente uno sbiadito ricordo: davanti al pubblico amico del "Briamasco" il Trento cala il poker contro la Pro Vercelli, imponend ...Martedì sera alle 21 sarà già il momento di tornare in campo: al Briamasco arriverà il Sangiuliano City per la terza sfida del girone d'andata Foto Carmelo Ossanna. L'immeritata sconfitta di sabato sc ...