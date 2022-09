Da notaia ad architetta | anche la Treccani si adegua alle regole del gender

(Di martedì 13 settembre 2022)ladeversiche non fanno distinzioni di genere. Sull'enciclopedia più famosa, ormai utilizzata prevalentemente nella sua versione online, arriva la svolta inclusiva dei nuovi termini al femminile. Possiamo leggere, ad esempoio, l', la, la medica e la soldata. Per il celebre Istituto della Enciclopedia Italiana c'era «la necessità e l'urgenza di un cambiamento che promuova l'inclusività e la parità di genere, a partire dalla lingua». Le parole che troveremo sul vocabolario cambierannoformalmente. Aggettivi come «bello» o «simpatico» saranno lemmatizzati, ovvero visualizzatinella loro versione femminile, seguendo l'ordine alfabetico. Se ad esempio cerco «bello», troverò ...

Ci saranno "avvocata", "sindaca", "ministra", e anche "medica" o "soldata", "architetta" e "notaia". Il nuovo dizionario italiano Treccani uscirà il prossimo ottobre e terrà conto dei sostanziali e stimolanti sommovimenti e tendenze che stanno agitando la lingua, il dibattito per tradizione androcentrica, finora non avevano un'autonomia lessicale: chirurga, medica, soldata, notaia. Un tentativo, si spiega, per riportare i 'cambiamenti socio - culturali del