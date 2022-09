Da Altroconsumo 7 proposte politiche per le elezioni, da bollette e carovita a salute e digitalizzazione (Di martedì 13 settembre 2022) carovita, inflazione e continui rincari: in un momento di incertezza come questo servono proposte coraggiose e concrete non solo per affrontare la crisi ma anche per pensare a un Paese più digitale e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022), inflazione e continui rincari: in un momento di incertezza come questo servonocoraggiose e concrete non solo per affrontare la crisi ma anche per pensare a un Paese più digitale e ...

News24_it : Da Altroconsumo 7 proposte politiche per le elezioni, da bollette e carovita a salute e digitalizzazione - fisco24_info : Da Altroconsumo 7 proposte politiche per le elezioni, da bollette e carovita a salute e digitalizzazione: (Adnkrono… - italiaserait : Da Altroconsumo 7 proposte politiche per le elezioni, da bollette e carovita a salute e digitalizzazione - AnnaVizzari : RT @Altroconsumo: #ElezioniPolitiche22 | Altroconsumo invia ai partiti 7 proposte su altrettanti temi fondamentali, perché trovino spazio i… - Altroconsumo : #ElezioniPolitiche22 | Altroconsumo invia ai partiti 7 proposte su altrettanti temi fondamentali, perché trovino sp… -