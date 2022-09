Cristiana Melis, la moglie di Crepet: “Al primo appuntamento mi portò in due ristoranti diversi, a casa spesso manca il latte ma mai l’ammorbidente” (Di martedì 13 settembre 2022) Il gioco dei grissini per conoscersi, il primo appuntamento diviso tra due ristoranti, una torta al binario della stazione per festeggiare il compleanno della consorte. È Paolo Crepet descritto e raccontato dalla sua compagna, Cristiana Melis, sulle pagine del Corriere di oggi. Quattordici anni di fidanzamento e due di matrimonio. Lui 70enne, lei 53enne. “Non sono una fan del personaggio Crepet. Ma sono una grande fan di Paolo. Lo seguo poco nelle sue trasferte perché il mio lavoro non me lo permette, e quando lo faccio amo sedermi tra il pubblico, lontano. È un modo per riscoprirlo. Mi piace quando mi cerca con lo sguardo. Un continuo ritrovarsi”. L’affinità fin nelle piccole cose tra i due sembra essere giocosa ed esemplare, come quando al primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Il gioco dei grissini per conoscersi, ildiviso tra due, una torta al binario della stazione per festeggiare il compleanno della consorte. È Paolodescritto e raccontato dalla sua compagna,, sulle pagine del Corriere di oggi. Quattordici anni di fidanzamento e due di matrimonio. Lui 70enne, lei 53enne. “Non sono una fan del personaggio. Ma sono una grande fan di Paolo. Lo seguo poco nelle sue trasferte perché il mio lavoro non me lo permette, e quando lo faccio amo sedermi tra il pubblico, lontano. È un modo per riscoprirlo. Mi piace quando mi cerca con lo sguardo. Un continuo ritrovarsi”. L’affinità fin nelle piccole cose tra i due sembra essere giocosa ed esemplare, come quando al...

