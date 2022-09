Crisi Totti-Blasi: interviene Cristiano Iovino, presunto flirt di Ilary (Di martedì 13 settembre 2022) Da quando è scoppiata la Crisi Totti-Blasi, il nome del personal trainer romano è stato quello più citato tra i papabili “terzi incomodi” maschili. Ma lui non ha mai né commentato, né replicato. Almeno finora Leggi su vanityfair (Di martedì 13 settembre 2022) Da quando è scoppiata la, il nome del personal trainer romano è stato quello più citato tra i papabili “terzi incomodi” maschili. Ma lui non ha mai né commentato, né replicato. Almeno finora

maraferrara1 : @ilgiornale Francamente in un momento così drammatico per il paese ci interessa come risolvere le varie crisi :ener… - Francy11412804 : RT @queendeigossip: Domani sulla gazzetta dello sport voglio vedere questi ragazzi qui, non la crisi tra Totti e Ilary, non juve salernitan… - falcions85 : Totti dice che la crisi è esplosa nella primavera 2021. Allora ho ripensato all'ospitata da Pio e Amedeo, in quel p… - kickstartsaving : @repubblica ma sentiamo cosa ha da dirci l'esperto, sulla guer.., sulla crisi econ..., sulla disoccup..., sul preca… - sono_lunatica : Se come dice lui la crisi è iniziata nel 2016 allora in questo video del 2019, Totti stava già in crisi con Ilary e… -