"Criminale abominevole, come Hitler: un bene che sia morta". Orrore in tv contro Elisabetta | Video (Di martedì 13 settembre 2022) Insulti alla Regina Elisabetta dopo la sua morte. Insulti che piovono in televisione, dall'Iran, insomma da un Paese in cui la democrazia è un optional e l'aggressione politica è la regola. La Sovrana è stata infatti definita "uno dei più grandi criminali nella storia dell'umanità" ed è stata paragonata addirittura ad Adolf Hitler. Il tutto, come rivela Dagospia che riprende il Mail Online, sulla rete iraniana Channel 1. A prodursi in simile vergogna lo studioso Foad Izadi, dell'Università di Teheran. "Forse, alla luce dei suoi 70 anni al trono, dovrebbe essere inclusa nella stessa lista di Hitler - premette -. La morte della monarca è una buona notizia per le persone oppresse del mondo, ma da un certo punto di vista, dovremmo essere tristi che questa persona sia morta senza essere processata, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Insulti alla Reginadopo la sua morte. Insulti che piovono in televisione, dall'Iran, insomma da un Paese in cui la democrazia è un optional e l'aggressione politica è la regola. La Sovrana è stata infatti definita "uno dei più grandi criminali nella storia dell'umanità" ed è stata paragonata addirittura ad Adolf. Il tutto,rivela Dagospia che riprende il Mail Online, sulla rete iraniana Channel 1. A prodursi in simile vergogna lo studioso Foad Izadi, dell'Università di Teheran. "Forse, alla luce dei suoi 70 anni al trono, dovrebbe essere inclusa nella stessa lista di- premette -. La morte della monarca è una buona notizia per le persone oppresse del mondo, ma da un certo punto di vista, dovremmo essere tristi che questa persona siasenza essere processata, ...

