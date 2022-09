Cremonese | il gol di Valeri arriva da 'Ritorno al futuro' VIDEO

FedeCasti1999 : @Daniele__26 @corrado_mattevi @AmalaTV_ Chiudiamola così, in queste due partite siamo a un gol e un assist per corr… - iachinismo : RT @MarteennSaVa: @elpatron0_ Ma poi era Inter cremonese il gol del 3-0 - MarteennSaVa : @elpatron0_ Ma poi era Inter cremonese il gol del 3-0 - maurizio_62 : Credo che la Salernitana o la Cremonese avrebbero chiuso il 1° tempo con 3 gol di vantaggio contro questi modestis… - il_prof_13 : @Delu90Inter @Andreino841 Delu io però i reparti li completerei con i primavera. Pensa alla Roma che vende Felix a… -

Decisero quel match idi Frabotta e Zanimacchia, oggi in forza rispettivamente a Frosinone e. La stagione successiva il secondo scontro tra le due squadre che vide trionfare i ...Viktoria Plzen 6 Stanek Incolpevole sui, in almeno due occasioni nel primo tempo evita una punizione più severa per i suoi. 5.5 Havel ...30- Sassuolo 0 - 0 15:00 Spezia - Bologna 2 - 2 18:...Dopo aver festeggiato il ritorno in Serie A dopo 26 anni, il secondo pareggio stagionale contro l'Atalanta capolista è stato celebrato sui social della Cremonese con un video che fa riferimento a una ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...