Cremlino avverte i critici | “Segno che tengono all’operazione speciale | ma stiano attenti a non superare i limiti” Telefonata Draghi-Zelensky

Dopo le critiche arrivate da diversi ambienti politici e militari, il Cremlino risponde alle accuse di aver sbagliato strategia nell'invasione dell'Ucraina. Inizialmente, il portavoce della presidenza, Dmitry Peskov, ha giustificato le critiche dicendo che i russi sono "sensibili" in merito all'operazione militare in Ucraina e quindi "è comprensibile che l'opinione pubblica reagisca in modo emotivo" agli sviluppi, ma "i russi appoggiano il presidente" Putin e "la società è solida intorno alle decisioni che prende il capo dello Stato". Ma ha poi lanciato un avvertimento: "Fintanto che i punti di vista critici rimangono nell'ambito della legge sono pluralismo, ma il confine è molto labile e qui bisogna essere molto attenti". In mattinata si è discusso di controffensiva ucraina nell'ultimo colloquio telefonico tra Mario Draghi e Volodymyr Zelensky.

