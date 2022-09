CR7, a gennaio nuovo tentativo per “fuggire” da Manchester (Di martedì 13 settembre 2022) Uno dei peggiori inizio stagione di CR7 in circa 20 anni di carriera: in 7 partite dei Red Devils tra Premier ed Europa League, il campione portoghese è partito negli undici iniziali solo due volte, non realizzando ancora nessuna marcatura. È la prima volta, dal novembre-dicembre del 2003, che CR7 non si rendeva utile in L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 13 settembre 2022) Uno dei peggiori inizio stagione di CR7 in circa 20 anni di carriera: in 7 partite dei Red Devils tra Premier ed Europa League, il campione portoghese è partito negli undici iniziali solo due volte, non realizzando ancora nessuna marcatura. È la prima volta, dal novembre-dicembre del 2003, che CR7 non si rendeva utile in L'articolo

GiovaAlbanese : Il #Chelsea torna ad essere la prima destinazione ipotizzabile per #CristianoRonaldo, già nel #calciomercato di gen… - TUTTOJUVE_COM : CR7-United, gli animi non si placano: l'ex bianconero pronto a lasciare gli inglesi a gennaio - giusyoni : E rivoglio a gennaio anche #Cr7 e affanculo tutte queste mammolette che non incidono su nulla!!! #JuveSalernitana - piccioni77 : @LAROMA24 CR7 a Roma per giocare a calcio nella Roma a gennaio 2023 - ManUtdFanKe : RT @MadFootball__: #Chelsea, con l'addio di #Tuchel potrebbe riaprirsi la pista #Ronaldo a gennaio. Staremo a vedere ???? #cr7 #CristianoRo… -