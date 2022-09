Covid oggi Italia, 23.161 contagi e 93 morti: bollettino 13 settembre (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 23.161 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 13 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 93 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 184.211 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 12,6%. In calo le terapie intensive occupate pari a 163, 13 in meno da ieri, e i ricoveri, che sono 3.868, 121 in meno da ieri. LAZIO – Sono 2.113 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 13 settembre 2022 in Lazio, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 23.161 i nuovida Coronavirus in, 132022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 93. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 184.211 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 12,6%. In calo le terapie intensive occupate pari a 163, 13 in meno da ieri, e i ricoveri, che sono 3.868, 121 in meno da ieri. LAZIO – Sono 2.113 i nuovida coronavirus, 132022 in Lazio, secondo i datidell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 3 ...

DavidPuente : La vera storia del guru dell’idrossiclorochina Didier Raoult Aveva a disposizione un centro di ricerca, finanziame… - EleonoraEvi : Lavorare per vivere e non vivere per lavorare. Si può! È quello che ho visto con i miei occhi oggi a #ScuolaZoo e… - leggoit : Covid Italia, il bollettino di oggi 13 settembre: 23.161 nuovi casi e 93 morti - marialetiziama9 : RT @SeanFonnery: Incredibile come ancora oggi ci siano milioni di allocchì che voteranno M5S dopo tutto ciò che hanno fatto a partire dall’… - Chiaraema1 : RT @SeanFonnery: Incredibile come ancora oggi ci siano milioni di allocchì che voteranno M5S dopo tutto ciò che hanno fatto a partire dall’… -