Covid, notizie di oggi. Speranza: "Con vaccino bivalente abbiamo strumento in più". LIVE (Di martedì 13 settembre 2022) Il ministro della Salute ha commentato così il via libera dell'Ema al vaccino bivalente, efficace contro le subvarianti Ba.4 e Ba.5 di Omicron. Sono 6.415 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute. I decessi sono 33. In Cina ci sono decine di milioni di persone in almeno 30 regioni e province cinesi attualmente in lockdown totale o parziale Leggi su tg24.sky (Di martedì 13 settembre 2022) Il ministro della Salute ha commentato così il via libera dell'Ema al, efficace contro le subvarianti Ba.4 e Ba.5 di Omicron. Sono 6.415 i nuovi casiin Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute. I decessi sono 33. In Cina ci sono decine di milioni di persone in almeno 30 regioni e province cinesi attualmente in lockdown totale o parziale

Agenzia_Ansa : Covid, in Cina milioni di persone sono in lockdown, anche con problemi di approvvigionamento di cibo. Dallo Xinjian… - Agenzia_Ansa : L'Agenzia europea del farmaco ha dato il via libera al nuovo vaccino anticovid di Pfizer adattato anche alle subvar… - DavidPuente : 1/ Torniamo sulla vicenda degli antinfiammatori e l'articolo del Corriere che ha scatenato i sostenitori delle 'ter… - TuttoSuRoma : Allarme incidenti stradali, quasi cento morti a #Roma e provincia. Come nell'era pre-Covid - christiancritic : @lipparchia @_bubec Ma se le curve di extra mortalità coincidono con le ondate di covid.... dai basta con le false… -