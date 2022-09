Covid, news di oggi. Pfizer-BioNTech: "Vaccini Omicron 4-5 a Ue prima dell'inverno". LIVE (Di martedì 13 settembre 2022) "Se la Commissione europea seguirà la raccomandazione del Chmp", il Comitato per i medicinali a uso umano dell'Ema, "i residenti Ue avranno accesso ai Vaccini adattati prima dell'inizio della stagione invernale", ha sottolineato il Ceo e co-fondatore della tedesca BioNTech. "Milioni di persone negli anni a venire potrebbero dover convivere con questa sindrome", avverte l'Oms Europa Leggi su tg24.sky (Di martedì 13 settembre 2022) "Se la Commissione europea seguirà la raccomandazione del Chmp", il Comitato per i medicinali a uso umano'Ema, "i residenti Ue avranno accesso aiadattati'inizioa stagione invernale", ha sottolineato il Ceo e co-fondatorea tedesca. "Milioni di persone negli anni a venire potrebbero dover convivere con questa sindrome", avverte l'Oms Europa

repubblica : Covid Italia, il bollettino del 12 settembre: 6.415 nuovi casi e 33 morti - ladyonorato : @giusdange Abbia pazienza, ma credo di più alle pubblicazioni scientifiche aggiornate che a lei. E queste hanno def… - repubblica : Covid, cadono i limiti di età: il nuovo vaccino sarà per tutti - ParliamoDiNews : Il vaccino Covid distrugge l’immunità naturale. Nuovo studio del New England Journal of Medicine #13Settembre #News… - greenpassnews : Il paese è controllato da burattini che lavorano per conto del grande ripristino: la rosa bianca -… -