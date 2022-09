Covid, news di oggi. Bollettino: 23.161 e 93 morti, tasso positività al 12,6%. LIVE (Di martedì 13 settembre 2022) Processati 184.211 tamponi. In calo terapie intensive (-13) e ricoveri (-121). Pfizer-Biontech: "Vaccini Omicron 4-5 a Ue prima dell'inverno", ha sottolineato il Ceo e co-fondatore della tedesca BioNTech. "Milioni di persone negli anni a venire potrebbero dover convivere con questa sindrome", avverte l'Oms Europa. La Commissione europea ha dato il via libera al piano italiano di aiuti di Stato da 380 milioni di euro per una ripresa sostenibile Leggi su tg24.sky (Di martedì 13 settembre 2022) Processati 184.211 tamponi. In calo terapie intensive (-13) e ricoveri (-121). Pfizer-Biontech: "Vaccini Omicron 4-5 a Ue prima dell'inverno", ha sottolineato il Ceo e co-fondatore della tedesca BioNTech. "Milioni di persone negli anni a venire potrebbero dover convivere con questa sindrome", avverte l'Oms Europa. La Commissione europea ha dato il via libera al piano italiano di aiuti di Stato da 380 milioni di euro per una ripresa sostenibile

