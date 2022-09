Covid, nelle ultime 24 ore 6.415 i nuovi contagi e 33 morti (Di martedì 13 settembre 2022) È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sono 176 i pazienti ... fbds.async = true; fbds.src="http://connect.facebook.net/en US/fbds.js"; var s = document. Leggi su stranotizie (Di martedì 13 settembre 2022) È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sono 176 i pazienti ... fbds.async = true; fbds.src="http://connect.facebook.net/en US/fbds.js"; var s = document.

Agenzia_Ansa : Covid, in Cina milioni di persone sono in lockdown, anche con problemi di approvvigionamento di cibo. Dallo Xinjian… - GuidoDeMartini : ?? QUINDI: FASE 1, finestre aperte nelle scuole anche in inverno per combattere il Covid ?? POI: FASE 2, riscaldament… - GPeppe34N : RT @BarillariDav: Se vuoi evitare il pericolosissimo covid sempre presente nelle scuole, devi tenere le finestre aperte in inverno. Se vuoi… - bfogli1 : RT @BarillariDav: Se vuoi evitare il pericolosissimo covid sempre presente nelle scuole, devi tenere le finestre aperte in inverno. Se vuoi… - f43bb0d6a395428 : RT @BarillariDav: Se vuoi evitare il pericolosissimo covid sempre presente nelle scuole, devi tenere le finestre aperte in inverno. Se vuoi… -