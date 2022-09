Covid, le notizie di oggi. Oms Europa: "Sindrome Long per 17 mln in 2 anni". LIVE (Di martedì 13 settembre 2022) "Milioni di persone negli anni a venire potrebbero dover convivere con questa Sindrome", avverte l'agenzia. Sono 6.415 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute. I decessi sono 33. In Cina ci sono decine di milioni di persone in almeno 30 regioni e province cinesi attualmente in lockdown totale o parziale Leggi su tg24.sky (Di martedì 13 settembre 2022) "Milioni di persone neglia venire potrebbero dover convivere con questa", avverte l'agenzia. Sono 6.415 i nuovi casiin Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute. I decessi sono 33. In Cina ci sono decine di milioni di persone in almeno 30 regioni e province cinesi attualmente in lockdown totale o parziale

