Covid in Campania, bollettino 13 settembre: 2.321 nuovi positivi su 15.856 test (Di martedì 13 settembre 2022) Torna a salire la curva dei contagi. Tre morti in 48 ore. Negli ospedali ricoveri in calo. Voucher sport alle famiglie, De Luca: '400 euro a figlio per ri - alimentare la vita sociale dei ... Leggi su quotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Torna a salire la curva dei contagi. Tre morti in 48 ore. Negli ospedali ricoveri in calo. Voucher sport alle famiglie, De Luca: '400 euro a figlio per ri - alimentare la vita sociale dei ...

rep_napoli : Covid, in Campania 2.321 nuovi positivi e sei morti [aggiornamento delle 17:21] - cronachecampane : Covid in Campania, risale il tasso di positività : 3 morti in 48 ore #covidincampania #risaleiltassodipositività - sscalcionapoli1 : Regione Campania, 2.321 positivi su 15.856 tamponi nelle ultime 24 ore - tvoggi : CORONAVIRUS, TASSO D’INCIDENZA IN SALITA IN CAMPANIA Continuano a salire, in Campania, i contagi. Secondo i dati de… - ANSACampania : Covid: in Campania incidenza in salita, tre morti in 48 ore -