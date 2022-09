Covid, il bollettino della Regione Campania: incidenza in salita, tre morti in 48 ore (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano a salire, in Campania, i contagi. Secondo i dati del bollettino della Regione Campania, sono 2321 i neo positivi al Covid su 15856 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 13,16% oggi è 14,63%. Tre i decessi nelle ultime 48 ore, cui si sommano tre deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali sono 12 i posti letto occupati nelle terapie intensive (-2 rispetto a ieri); calo anche in degenza dove sono 261 posti letto occupati (-10 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano a salire, in, i contagi. Secondo i dati del, sono 2321 i neo positivi alsu 15856 test esaminati. Ieri il tasso diera pari al 13,16% oggi è 14,63%. Tre i decessi nelle ultime 48 ore, cui si sommano tre deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali sono 12 i posti letto occupati nelle terapie intensive (-2 rispetto a ieri); calo anche in degenza dove sono 261 posti letto occupati (-10 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

