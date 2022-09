Covid bollettino 13 set 23 161 nuovi casi e 93 decessi

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 13 settembre 2022) Sono 23.161 idi positività al-19 (ieri 6.415) e 93 i(ieri 33) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 176.335 vittime da inizio pandemia. Il numero totale deida inizio pandemia sale invece a 22.077.601. È quanto emerge dalodierno del ministero della Salute. Sono 31.699 (ieri 15.558) le persone dimesse/guarite delle ultime 24 ore, per un totale da inizio pandemia di 21.447.231, mentre quelle attualmente positive sono 454.035, in calo di 8.634 unità rispetto a ieri.Sono invece 450.004 le persone in isolamento domiciliare. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 184.211 (ieri 57.519), con un tasso di positività, ieri pari all'11,2%, che oggi sale al 12,6%. Sul fronte del sistema ...