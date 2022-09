Covid | 23 161 nuovi contagi nelle 24 ore 93 decessi

Luxgraph : Covid, il bollettino di oggi in Italia: 23.161 nuovi casi e 93 morti #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - BasicLifeSupp : Covid. Oggi 23.161 nuovi casi e 93 decessi. Tasso positività sale al 12,6% - infoitinterno : Covid, In Italia 23.161 positivi e 93 morti - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 23.161 contagi e 93 morti: bollettino 13 settembre - - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 23.161 contagi e 93 morti: bollettino 13 settembre - -

Sono 23.161 i nuovi casi di COVID-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 6.415 di ieri, per un totale di 22.077.601 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono 93, contro i 33 di ieri. In Lombardia diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 37.054 tamponi effettuati, sono 4.364 i nuovi positivi (11,7%).