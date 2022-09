Costi energia, paga (anche) la scuola: a Bergamo il primo istituto che attua la settimana corta (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set – A scuola la settimana corta per il caro energia? Se ne discute negli ambiti politici, ma intanto c’è già chi applica la malsana idea . Si tratta di un istituto tecnico commerciale di Bergamo, come riportato da Tgcom24. scuola, settimana corta in un istituto di Bergamo Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, lo aveva proposto: a scuola settimana corta per risparmiare energia, vista la crescita dei Costi esorbitante. Una scuola di Bergamo decide di applicarla direttamente, questa settimana corta, attuando una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set – Alaper il caro? Se ne discute negli ambiti politici, ma intanto c’è già chi applica la malsana idea . Si tratta di untecnico commerciale di, come riportato da Tgcom24.in undiAttilio Fontana, presidente della regione Lombardia, lo aveva proposto: aper risparmiare, vista la crescita deiesorbitante. Unadidecide di applicarla direttamente, questando una ...

