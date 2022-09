“Cose orribili” | Il giovanissimo fidanzato di Alessandro Cecchi Paone esce allo scoperto (Di martedì 13 settembre 2022) Nelle ultime settimane la storia d’amore tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini è diventata di dominio pubblico grazie alle foto pubblicate da Chi dove si vedono i due innamorati assieme in barca. Lo stesso Cecchi Paone ha poi confermato la relazione a Fanpage, spiegando che si tratta di una “bellissima storia estiva” e che si trova molto bene con il suo nuovo compagno. Era stato proprio Simone a cercarlo su Instagram: i due si sono conosciuti e si sono piaciuti subito. Eppure, dopo le foto pubblicate da Chi, per Simone Antolini è cominciato il periodo difficile. Il 23enne, studente impiegato nell’azienda di famiglia, ha cominciato a ricevere insulti per la sua relazione con il volto noto della TV, anche per la differenza di età (Cecchi Paone ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 13 settembre 2022) Nelle ultime settimane la storia d’amore trae Simone Antolini è diventata di dominio pubblico grazie alle foto pubblicate da Chi dove si vedono i due innamorati assieme in barca. Lo stessoha poi confermato la relazione a Fanpage, spiegando che si tratta di una “bellissima storia estiva” e che si trova molto bene con il suo nuovo compagno. Era stato proprio Simone a cercarlo su Instagram: i due si sono conosciuti e si sono piaciuti subito. Eppure, dopo le foto pubblicate da Chi, per Simone Antolini è cominciato il periodo difficile. Il 23enne, studente impiegato nell’azienda di famiglia, ha cominciato a ricevere insulti per la sua relazione con il volto noto della TV, anche per la differenza di età (...

Lidia30847727 : RT @eligio68: @Cartabellotta Con il blocco navale queste cose orribili saranno solo un ricordo, di cui la sinistra lassista porterà per sem… - pnklotus : immagina essere nel 2022 e sentirti dire cose orribili sulla tua omosessualità solo perchè 'esageri' io davvero non ho parole - AMonticone : Leggo cose orribili a commento delle morti di fame e di sete. Non vale discutere: si segnala e basta. Chiunque: pol… - Sofia30584738 : @enpaonlus @FrancoFrattini @ERivetta @lazampa @CucchiRiccardo Nn posso più vedere ste cose orribili... nn ce la fac… - SaCe86 : Simone, compagno di Alessandro Cecchi Paone: “Hanno scritto cose orribili, sono totalmente perso di lui” -