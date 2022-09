Cosa significa sognare sempre la stessa persona (Di martedì 13 settembre 2022) Indagare i sogni per conoscersi I sogni rappresentano una grande via di investigazione di se stessi/e e ci consentono di entrare in contatto con parti di noi che non vengono subito a coscienza. In alcuni casi si parla proprio di “onironauti”, ovvero di persone che hanno voglia di esplorare a fondo la propria dimensione onirica per trarne insegnamenti, messaggi, vie di conoscenza di se stessi/e. Il termine “onironauta” nasce grazie allo psichiatra e scrittore olandese Frederik van Eeden che, in un suo articolo del 1913 intitolato A study of Dreams (Uno studio dei sogni), indica e descrive il sogno lucido. Il sognatore lucido o onironauta prende coscienza di stare sognando nel momento in cui lo fa. Si accorge immediatamente che sta sognando e riesce ad agire sul sogno stesso, modificandone l’esito e l’evoluzione come vuole. Decide di volare invece di cadere, sciare invece che nuotare, ... Leggi su dilei (Di martedì 13 settembre 2022) Indagare i sogni per conoscersi I sogni rappresentano una grande via di investigazione di se stessi/e e ci consentono di entrare in contatto con parti di noi che non vengono subito a coscienza. In alcuni casi si parla proprio di “onironauti”, ovvero di persone che hanno voglia di esplorare a fondo la propria dimensione onirica per trarne insegnamenti, messaggi, vie di conoscenza di se stessi/e. Il termine “onironauta” nasce grazie allo psichiatra e scrittore olandese Frederik van Eeden che, in un suo articolo del 1913 intitolato A study of Dreams (Uno studio dei sogni), indica e descrive il sogno lucido. Il sognatore lucido o onironauta prende coscienza di stare sognando nel momento in cui lo fa. Si accorge immediatamente che sta sognando e riesce ad agire sul sogno stesso, modificandone l’esito e l’evoluzione come vuole. Decide di volare invece di cadere, sciare invece che nuotare, ...

