CorSport: Rangers-Napoli, Spalletti ne cambia cinque. Simeone favorito su Raspadori

Con l'infortunio di Osimhen, Raspadori e Simeone sono chiamati a giocare il ruolo da protagonisti nell'attacco del Napoli. Contro i Rangers, in Champions, il favorito per una maglia da titolare, secondo il Corriere dello Sport, è Simeone, autore di un gol contro il Liverpool, al suo debutto nella massima competizione europea. "Almeno dall'inizio toccherà soltanto a uno dei due agire nel tridente con Politano e Kvara. Idee? Beh, qualcuna: è possibile che il signor Luciano lanci il Cholito dal primo minuto domani con i Rangers, considerando l'intensità fisica annunciata di una partita che, tra l'altro, si giocherà in uno stadio interamente riservato ai tifosi scozzesi dopo il divieto di trasferta annunciato dall'Uefa per i motivi di sicurezza legati alle celebrazioni in ...

