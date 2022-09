Corsa ai biglietti per i Coldplay al cinema live da Buenos Aires (Di martedì 13 settembre 2022) Un’altra Corsa ai biglietti per i Coldplay, questa volta per l’evento al cinema in contemporanea mondiale e anche in Italia. Verrà trasmesso su grande schermo il concerto del Music of The Spheres World Tour della band con una proiezione in diretta dallo Stadio River Plate di Buenos Aires. In Italia “Coldplay: Music of the Spheres – live Broadcast from Buenos Aires” è in programma in diretta il 29 ottobre alle ore 16:30 ma è prevista anche una replica per tutti coloro che non riuscissero a procurare i biglietti per lo spettacolo. La proiezione sarà infatti proposta in replica alle ore 20:00, nella stessa giornata, nelle sale cinematografiche aderenti all’iniziativa Nexo Digital. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 settembre 2022) Un’altraaiper i, questa volta per l’evento alin contemporanea mondiale e anche in Italia. Verrà trasmesso su grande schermo il concerto del Music of The Spheres World Tour della band con una proiezione in diretta dallo Stadio River Plate di. In Italia “: Music of the Spheres –Broadcast from” è in programma in diretta il 29 ottobre alle ore 16:30 ma è prevista anche una replica per tutti coloro che non riuscissero a procurare iper lo spettacolo. La proiezione sarà infatti proposta in replica alle ore 20:00, nella stessa giornata, nelle saletografiche aderenti all’iniziativa Nexo Digital. ...

