Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 settembre: 23.161 nuovi casi, i morti sono 93 (Di martedì 13 settembre 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 23.161 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 6.415. Diminuiscono/Aumentano i tamponi effettuati: 184.211, contro i 57.519 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 12,6% (ieri era all'11,15%). sono 93 i morti (compreso qualche riconteggio), 13 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 13 settembre (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi contagi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 4.364, poi il Veneto con 2.916. Sul fronte dei ricoveri ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 13 settembre 2022) Nelle ultime 24 orestati 23.161 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 6.415. Diminuiscono/Aumentano i tamponi effettuati: 184.211, contro i 57.519 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 12,6% (ieri era all'11,15%).93 i(compreso qualche riconteggio), 13 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 13(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Icontagisparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 4.364, poi il Veneto con 2.916. Sul fronte dei ricoveri ...

