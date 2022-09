Coronavirus, i dati: 23.161 nuovi casi e 93 morti. Positività al 12,5% con 184.211 tamponi (Di martedì 13 settembre 2022) Sono 23.161 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore: il numero è il risultato di 184.211 tamponi processati, che portano il tasso di Positività al 12,5%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 163, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 3.868. Questi i dati riportati dal ministero della Salute sette giorni fa: 24.855 nuovi casi e 80 morti. Il tasso di Positività era al 12,2%, ma il numero di tamponi era più alto: 202.240. Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.077.601. Gli attualmente positivi sono 454.035, i dimessi e guariti sono 21.447.231 mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.335. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Sono 23.161 icontagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore: il numero è il risultato di 184.211processati, che portano il tasso dial 12,5%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 163, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 3.868. Questi iriportati dal ministero della Salute sette giorni fa: 24.855e 80. Il tasso diera al 12,2%, ma il numero diera più alto: 202.240. Il totale deidi Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.077.601. Gli attualmente positivi sono 454.035, i dimessi e guariti sono 21.447.231 mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.335. L'articolo proviene da Il Fatto ...

