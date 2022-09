Corona sparito da Instagram | dopo l' attacco a Ilary Blasi pesantissimi sospetti

(Di martedì 13 settembre 2022) Fermi tutti, èFabrizio. Almeno il suo profilo, che risulta non più raggiungibile: "Utente non trovato", compare sul social. Il tutto, impossibile non notarlo, poche orel'inizio della sua offensiva controe Francesco Totti, con la promessa di rivelare dettagli piccanti sulla loro rottura (il primo, la foto della presunta prima ragazza con cui il Pupone avrebbe tradito la conduttrice). La conferma della sparizione arriva da Ivano Chiesa, legale dell'ex re dei paparazzi: "Fabrizioè stato bannato da. È già la seconda volta. È assurdo. Stiamo pensando di intraprendere vie legali". Ma che cosa è successo? La pista più probabile è che l'account sia stato segnalato da altri utenti di ...

juanmjm : Cose che succedono a chi non ha un sito personale: con un click ti tappano la bocca e non parli più. - yourefiery : RT @la_akasette: Ma il profilo di Fabrizio Corona è sparito o sbaglio? - Sanfra1407 : Fabrizio Corona è sparito da Instagram. Ma perché ?? - pazio93 : Corona ha sparato un missile terra-aria contro la Blasi ed è sparito, eh ma la massoneria… - la_akasette : Ma il profilo di Fabrizio Corona è sparito o sbaglio? -

... l'ex allievo di Amici , il ballerino Alessio La Padula è esploso contro l'ex re dei paparazzi, a cui, nel mentre, èil profilo Instagram ufficiale per la seconda volta Fabrizio...Non è dato sapere cosa sia accaduto dopo: l'unica certezza è che il profilo di. Fabriziosulla separazione Totti - Ilary Ierisu Instagram scriveva: 'Ora tutti ...Tirato in causa da Fabrizio Corona nell'affaire Totti-Blasi, l'ex allievo di Amici, il ballerino Alessio La Padula è esploso contro l'ex re dei paparazzi, a cui, nel mentre, è sparito il profilo Insta ...Il profilo Instagram di Fabrizio Corona non è più raggiungibile. Non è chiaro se sia stato l'ex re dei paparazzi a disattivarlo, oppure si tratti di una ...