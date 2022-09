Corona profilo chiuso dopo la bomba su Totti e Ilary. Intanto Totti cerca il re dei paparazzi (Di martedì 13 settembre 2022) La vicenda Totti-Ilary sarà motivo di discussione ancora a lungo. dopo l’intervista rilasciata dall’ex capitano giallorosso, dove raccontava di non essere stato lui a tradire per primo la quasi ormai ex moglie Ilary Blasi (leggi la notizia qui), Fabrizio Corona non si limitato.Il re dei paparazzi, o forse ormai “ex re”, ha promesso di aprire il vaso di pandora e smascherare una volta e per tutte Er Pupone e la Caciottara – così li chiama sul suo post di riferimento – mettendo online foto e altro materiale visivo. Secondo Corona, il rapporto tra Totti e Ilary non è mai stato sincero, un rapporto solo di interesse, altro che amore. Fabrizio Corona che era stato attaccato da ... Leggi su vivendopalermo.news (Di martedì 13 settembre 2022) La vicendasarà motivo di discussione ancora a lungo.l’intervista rilasciata dall’ex capitano giallorosso, dove raccontava di non essere stato lui a tradire per primo la quasi ormai ex moglieBlasi (leggi la notizia qui), Fabrizionon si limitato.Il re dei, o forse ormai “ex re”, ha promesso di aprire il vaso di pandora e smascherare una volta e per tutte Er Pupone e la Caciottara – così li chiama sul suo post di riferimento – mettendo online foto e altro materiale visivo. Secondo, il rapporto tranon è mai stato sincero, un rapporto solo di interesse, altro che amore. Fabrizioche era stato attaccato da ...

