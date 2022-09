Coppa Davis, prima sorpresa: Svezia avanti sull'Argentina (Di martedì 13 settembre 2022) prima partita, prima grande sorpresa. Elias Ymer, numero 119 del mondo, della Svezia, batte l'argentino Sebastian Baez, numero 37, 64 36 76(4). Bologna per un pomeriggio si trasforma in Buenos Aires. ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022)partita,grande. Elias Ymer, numero 119 del mondo, della, batte l'argentino Sebastian Baez, numero 37, 64 36 76(4). Bologna per un pomeriggio si trasforma in Buenos Aires. ...

BessiGianni : RT @RegioneER: ??#Sport e territorio, via alla @DavisCup: grande vetrina internazionale per #EmiliaRomagna e #Bologna. Anche l'Italia in cam… - solounastella : RT @SportInTV_IT: La #CoppaDavis arriva su #SkySport e #RaiSport: da domani. Ecco le partite in programma #tennis #sinner #berrettini #m… - woland1964 : Ora metto Rai Sport per vedere gli Europei di Basket, Ops, c'è Argentina Svezia di Coppa Davis ?? - RaiNews : L'Italia ha vinto il torno nel 1976, in Cile con Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zug… - pisto_auto9ol : @mike_fusco Subito in squadra alla Coppa Davis -