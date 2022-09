Coppa Davis 2022, domani Italia-Croazia: azzurri al completo per vendicarsi del ko del 2021 (Di martedì 13 settembre 2022) La stagione di tennis internazionale sta per vivere le sue ultime battute. Dopo la definitiva consacrazione di Carlos Alcaraz agli US Open, è arrivato il turno della Coppa Davis, con questa settimana dedicata tutta ai gironi della fase finale. C’è anche l’Italia, che sarà padrona di casa a Bologna e mercoledì comincerà il suo cammino contro la Croazia. La selezione di Filippo Volandri si ritroverà davanti un ‘fantasma del Natale passato’, quello che rifilò un’inaspettata eliminazione nei quarti di finale dello scorso anno perdendo il doppio decisivo contro Nikola Mektic e Mate Pavic, con la sconfitta di Lorenzo Sonego contro Borna Gojo che indirizzò la sfida verso i Kockasti (Scaccati, soprannome ripreso dal calcio). Questa volta però le cose saranno leggermente differenti. Innanzitutto perché, rispetto a 12 mesi fa, ... Leggi su oasport (Di martedì 13 settembre 2022) La stagione di tennis internazionale sta per vivere le sue ultime battute. Dopo la definitiva consacrazione di Carlos Alcaraz agli US Open, è arrivato il turno della, con questa settimana dedicata tutta ai gironi della fase finale. C’è anche l’, che sarà padrona di casa a Bologna e mercoledì comincerà il suo cammino contro la. La selezione di Filippo Volandri si ritroverà davanti un ‘fantasma del Natale passato’, quello che rifilò un’inaspettata eliminazione nei quarti di finale dello scorso anno perdendo il doppio decisivo contro Nikola Mektic e Mate Pavic, con la sconfitta di Lorenzo Sonego contro Borna Gojo che indirizzò la sfida verso i Kockasti (Scaccati, soprannome ripreso dal calcio). Questa volta però le cose saranno leggermente differenti. Innanzitutto perché, rispetto a 12 mesi fa, ...

