Convocato per il 30 settembre un Consiglio Ue straordinario sull'energia: in discussione il piano per il contenimento dei prezzi

È stato Convocato per il 30 settembre un Consiglio Ue straordinario sull'energia per cercare di arrivare a un'intesa sul protocollo europeo da adottare in vista dell'inverno e della crisi energetica innescata dallo stop al gas imposto dalla Russia. A darne notizia è stato con un tweet il ministro del Commercio e dell'Indistria ceco, Jozef Síkela, della presidenza di turno del Consiglio Ue: "Il 30 settembre finiremo ciò che abbiamo iniziato la scorsa settimana. Ho appena Convocato un altro Consiglio Energia straordinario per discutere le proposte della Commissione per affrontare i prezzi elevati dell'energia. La Presidenza ceca, gli Stati membri e la Commissione sono pronti a lavorare ..."

