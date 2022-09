Conte (LeU), parlamentari a tavolino tradimento nuove generazioni (Di martedì 13 settembre 2022) “La democrazia si realizza rappresentando in Parlamento la società e i territori. Ho interpretato il mio mandato elettorale nel rispetto di questo principio e ho ritenuto di darne conto alla fine della legislatura con una apposita pubblicazione che documenta l’attività da me svolta, in particolare per una Giustizia giusta e per il rilancio del Mezzogiorno come questione europea”. Lo ha dichiarato il deputato di Liberi e Uguali, Federico Conte, non ricandidato alle prossime elezioni, presentando con Andrea Manzi, e davanti a un folto pubblico, il suo libro ‘Con la stessa passione’.”In spregio al principio della rappresentanza dei territori, e delle battaglie parlamentari – ha continuato Conte – con un accordo a tavolino si è disseminato il Mezzogiorno di candidati ‘nominati’ in collegi sicuri. Con un’aggravante per il ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 13 settembre 2022) “La democrazia si realizza rappresentando in Parlamento la società e i territori. Ho interpretato il mio mandato elettorale nel rispetto di questo principio e ho ritenuto di darne conto alla fine della legislatura con una apposita pubblicazione che documenta l’attività da me svolta, in particolare per una Giustizia giusta e per il rilancio del Mezzogiorno come questione europea”. Lo ha dichiarato il deputato di Liberi e Uguali, Federico, non ricandidato alle prossime elezioni, presentando con Andrea Manzi, e davanti a un folto pubblico, il suo libro ‘Con la stessa passione’.”In spregio al principio della rappresentanza dei territori, e delle battaglie– ha continuato– con un accordo asi è disseminato il Mezzogiorno di candidati ‘nominati’ in collegi sicuri. Con un’aggravante per il ...

