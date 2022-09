Conte conferma la maledizione Champions: la panchina trema (Di martedì 13 settembre 2022) Il Tottenham di Conte affonda in Portogallo contro lo Sporting: attacchi social per il tecnico Il Tottenham di Antonio Conte crolla nella seconda gara di Champions League contro lo Sporting… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 13 settembre 2022) Il Tottenham diaffonda in Portogallo contro lo Sporting: attacchi social per il tecnico Il Tottenham di Antoniocrolla nella seconda gara diLeague contro lo Sporting… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

riotta : Alla Festa del Fatto ex premier Conte conferma di non voler più mandare armi contro Putin, smorza il sostegno avuto… - Renemargot1 : RT @vangel666: Adesso che lo conferma anche Monti, qualcuno ancora mette in discussione che i 209 miliardi sono stati merito di Conte? http… - marcodiego72 : @bergomifabio Semplicemente si conferma incapace di giocare in Europa Il solito Conte - rosabta : RT @PietroJoser: Chi se lo aspettava Barlumi di verità da Mario Monti che in pratica conferma la bontà dell'operato di Conte ed ammette che… - LuciaDeVivo2 : RT @PietroJoser: Chi se lo aspettava Barlumi di verità da Mario Monti che in pratica conferma la bontà dell'operato di Conte ed ammette che… -