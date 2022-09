Consumo di ansiolitici e antidepressivi in aumento | quali sono le ragioni sociali?

Leggi su velvetmag

(Di martedì 13 settembre 2022) Stando agli ultimi dati riguardo ildiin Italia, emerge un quadro allarmante. Anno dopo anno ne consumiamo sempre di più. E questo incremento è iniziato ben prima della pandemia. Si tratta di un fenomeno in crescita già dal 2010, che gli anni del Covid ovviamente hanno aggravato ulteriormente, ma che non spiegano il fenomeno nel suo insieme. Già nel 2017 ad esempio ildiaveva registrato un +7% rispetto all’anno prima. Gli italiani fanno ricorso a questi farmaci sempre più spesso per far fronte ad ansia, nevrosi, attacchi di panico e insonnia. Alla base di tutto questo, secondo gli esperti, ci sarebbero: una crescente solitudine, un futuro incerto e una sempre maggiore incapacità di gestire le frustrazioni. è divenuto fondamentale dunque, ...