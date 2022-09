**Consulta: Amato, 'tentazione di affermare diritto nazionale su europeo non è solo di Ungheria'** (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Noi ci siamo fatti guidare sinora da due bussole fondamentali": "quella della collaborazione istituzionale" e "quella dell'equilibrio nella ricerca delle soluzioni". "Mi auguro e vi auguro di continuare lungo questi binari, nonostante le tentazioni che i tempi sollecitano e che già qualcuno sta raccogliendo", ha detto il presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato intervenendo a Palazzo della Consulta in occasione del tradizionale saluto in prossimità della scadenza del suo mandato, il prossimo 18 settembre. Amato rileva: "In campo europeo, la tentazione di affermare il primato del diritto nazionale su quello comune europeo non è solo di Polonia, Romania e Ungheria. In campo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Noi ci siamo fatti guidare sinora da due bussole fondamentali": "quella della collaborazione istituzionale" e "quella dell'equilibrio nella ricerca delle soluzioni". "Mi auguro e vi auguro di continuare lungo questi binari, nonostante le tentazioni che i tempi sollecitano e che già qualcuno sta raccogliendo", ha detto il presidente della Corte costituzionale Giulianointervenendo a Palazzo della Consulta in occasione del tradizionale saluto in prossimità della scadenza del suo mandato, il prossimo 18 settembre.rileva: "In campo, ladiil primato delsu quello comunenon èdi Polonia, Romania e. In campo ...

marinagdieguez : RT @lucianoghelfi: #Amato, all’ultima seduta da presidente della #CorteCostituzionale: nei 9 anni alla Consulta il mondo cambiato, ma non i… - Francesco_Rizz_ : RT @lucianoghelfi: #Amato, all’ultima seduta da presidente della #CorteCostituzionale: nei 9 anni alla Consulta il mondo cambiato, ma non i… - lucianoghelfi : #Amato, all’ultima seduta da presidente della #CorteCostituzionale: nei 9 anni alla Consulta il mondo cambiato, ma… - mariodepizzo : “La tristezza del distacco, un’emozione intelligente” saluto al presidente #amato #consulta - morfeusnio : @GenCar5 Ma a noi di preciso, che ce ne fotte??? Non ci basta sapere quanto il non re Giuliano Amato percepirà di b… -