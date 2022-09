Conferenza stampa Allegri: le parole alla vigilia di Juventus Benfica (Di martedì 13 settembre 2022) L’allenatore della Juventus Allegri ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Benfica Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Benfica. A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) L’allenatore dellaha parlato indella partita contro ilMassimiliano, allenatore della, ha parlato indella partita di Champions League contro il. A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO L'articolo proviene da Calcio News 24.

acmilan : ??? The best bits from @Vranckx40's presentation ??? Il meglio della conferenza stampa di Aster Vranckx… - team_world : Atteso il 4 novembre su Prime Video, #MyPoliceman è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International… - team_world : Harry alla conferenza stampa di #DontWorryDarling @WarnerBrosIta - rospobike : @chiccochiesa Più che una conferenza stampa...oggi le comiche ?????? - mingrone75 : RT @CislNazionale: ?? Su -