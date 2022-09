Conferenza stampa Allegri: «Di Maria recuperato. Col Benfica non decisiva, ma importante» (Di martedì 13 settembre 2022) L’allenatore della Juventus Allegri ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Benfica Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Benfica. SITUAZIONE INFERMERIA – «Abbiamo recuperato Di Maria, non so se dall’inizio. Szczesny sta finendo l’allenamento ma saprò se sarà disponibile solo dopo la Conferenza. Alex Sandro ha avuto un problema all’adduttore e vedremo se sarà a disposizione a Monza. Rabiot e Locatelli sono out». Benfica – «Ha una storia europea importante, sono abituate a giocare queste partite. Domani è non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) L’allenatore della Juventusha parlato inalla vigilia della partita contro ilMassimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato inalla vigilia della partita di Champions League contro il. SITUAZIONE INFERMERIA – «AbbiamoDi, non so se dall’inizio. Szczesny sta finendo l’allenamento ma saprò se sarà disponibile solo dopo la. Alex Sandro ha avuto un problema all’adduttore e vedremo se sarà a disposizione a Monza. Rabiot e Locatelli sono out».– «Ha una storia europea, sono abituate a giocare queste partite. Domani è non ...

