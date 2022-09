Con l’app LV8 di Fondazione Vodafone da oggi anche opportunità di stage

Leggi su lopinionista

(Di martedì 13 settembre 2022) MILANO –, con la sua, rinnova l’impegno per lo sviluppo delle competenze digitali dei giovani che non studiano e non lavorano. Chi completa il percorso del “learning game” LV8, avrà dal’di partecipare alla selezione per entrare inattraversoformativi retribuiti. In Italia sono 3 milioni i giovani che non lavorano e/o non frequentano corsi di formazione, secondo i dati Istat, i cosiddetti “Neet”. La loro esclusione dal mercato del lavoro vale circa un punto e mezzo di PIL. A questo si aggiungono altri fattori, come il disallineamento tra le competenze richieste e quelle effettivamente possedute: ad esempio, oltre la metà dei cittadini italiani non dispone di competenze digitali di base (indice DESI ...