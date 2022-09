Con la morte di Jean-Luc Godard è come se si fossero chiusi gli occhi del cinema (Di martedì 13 settembre 2022) . A pochi giorni di distanza se ne sono andati due diversi simboli del Novecento, la regina Elisabetta d’Inghilterra e Jean-Luc Godard. Forse questa sovrapposizione impropria sarebbe piaciuta allo stesso Godard, creatore di grandi cortocircuiti di immagini e di pensiero grazie alle immagini e con(tro) le immagini. Entrambi sono stati molto longevi, entrambi hanno segnato settant’anni. Ma lo hanno fatto in modo opposto: la regina ha incarnato un’istituzione statica, e questo a prescindere dal suo exploit con James Bond che le ha dato una patente pop. Godard ha costruito il cinema e il pensiero come luoghi di una contaminazione, e quindi di un movimento, perenni. Una ha fissato il Novecento in un’icona, l’altro lo ha sparato nel nuovo millennio, folgorando i paradossi, decostruendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) . A pochi giorni di distanza se ne sono andati due diversi simboli del Novecento, la regina Elisabetta d’Inghilterra e-Luc. Forse questa sovrapposizione impropria sarebbe piaciuta allo stesso, creatore di grandi cortocircuiti di immagini e di pensiero grazie alle immagini e con(tro) le immagini. Entrambi sono stati molto longevi, entrambi hanno segnato settant’anni. Ma lo hanno fatto in modo opposto: la regina ha incarnato un’istituzione statica, e questo a prescindere dal suo exploit con James Bond che le ha dato una patente pop.ha costruito ile il pensieroluoghi di una contaminazione, e quindi di un movimento, perenni. Una ha fissato il Novecento in un’icona, l’altro lo ha sparato nel nuovo millennio, folgorando i paradossi, decostruendo ...

