Con il caro prezzi è a rischio anche la produzione di Parmigiano Reggiano (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set – Il caro prezzi potrebbe rivelarsi una mannaia anche per il simbolo per eccellenza della gastronomia italiana. La produzione di Parmigiano Reggiano è infatti a serio rischio. Il grido di allarme arriva dal presidente della sezione lattiero casearia di Confragricoltura Emilia Romagna, Roberto Gelfi: "Si rischia di non produrre i quantitativi di latte richiesti, per la trasformazione in formaggio Parmigiano Reggiano, dalla programmazione 2023/2024 del Consorzio – dice Gelfi – infatti, a causa dei rincari, l'allevatore potrebbe decidere di ridurre il numero di capi e di conseguenza la produzione complessiva di latte". Parmigiano Reggiano a rischio, ecco ...

