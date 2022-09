Com’è nata la fake news sulla storia d’amore tra Lautaro e Lukaku, tra parodie e profili Instagram (Di martedì 13 settembre 2022) Che tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku ci sia un legame speciale, ogni interista lo sa. Dopo un anno di separazione, la LuLa è tornata a splendere sul cielo di Milano sotto la guida non più di Antonio Conte, con il quale hanno vinto uno scudetto, ma Simone Inzaghi. Nonostante nessuno dei due sia partito titolare nella seconda partita di Champions League, questa mattina i loro nomi troneggiavano tra le tendenze dei social network. Tutto è iniziato quando su Twitter ha cominciato a girare un’immagine che raffigura i due attaccanti dell’Inter avvicinati con programmi di photo editing e il logo Olé, una delle principali testate sportive argentine, in basso a destra. Poi il titolo: Lautaro Martinez avrebbe avuto una relazione con Lukaku, tanto che El Toro si è separato dalla moglie e ha chiuso il profilo ... Leggi su open.online (Di martedì 13 settembre 2022) Che traMartinez e Romeluci sia un legame speciale, ogni interista lo sa. Dopo un anno di separazione, la LuLa è tora splendere sul cielo di Milano sotto la guida non più di Antonio Conte, con il quale hanno vinto uno scudetto, ma Simone Inzaghi. Nonostante nessuno dei due sia partito titolare nella seconda partita di Champions League, questa mattina i loro nomi troneggiavano tra le tendenze dei social network. Tutto è iniziato quando su Twitter ha cominciato a girare un’immagine che raffigura i due attaccanti dell’Inter avvicinati con programmi di photo editing e il logo Olé, una delle principali testate sportive argentine, in basso a destra. Poi il titolo:Martinez avrebbe avuto una relazione con, tanto che El Toro si è separato dalla moglie e ha chiuso il profilo ...

