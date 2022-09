Come nascondere l’online da WhatsApp, funzione disponibile ora per alcuni (Di martedì 13 settembre 2022) La funzione ufficiale per nascondere l’online WhatsApp sta diventando realtà per diversi utenti. In queste ore, è in distribuzione una nuova beta Android per l’applicazione di messaggistica che consente (appunto) di non far visualizzare la preziosa informazione a chiunque. Si tratta, naturalmente, di un primo rilascio ristretto della feature a cui dovrebbe seguire una più ampia distribuzione dell’opzione. Chi è un tester Android di WhatsApp può sincerarsi di avere a bordo del proprio telefono la versione 2.22.20.9 del servizio. Solo nello specifico caso, in effetti, si potrà beneficiare già della novità: tutti gli altri utenti del servizio, al contrario, dovranno attendere un tempo variabile per l’integrazione della feature ma oramai i tempi dovrebbero essere davvero ristretti. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 settembre 2022) Laufficiale persta diventando realtà per diversi utenti. In queste ore, è in distribuzione una nuova beta Android per l’applicazione di messaggistica che consente (appunto) di non far visualizzare la preziosa informazione a chiunque. Si tratta, naturalmente, di un primo rilascio ristretto della feature a cui dovrebbe seguire una più ampia distribuzione dell’opzione. Chi è un tester Android dipuò sincerarsi di avere a bordo del proprio telefono la versione 2.22.20.9 del servizio. Solo nello specifico caso, in effetti, si potrà beneficiare già della novità: tutti gli altri utenti del servizio, al contrario, dovranno attendere un tempo variabile per l’integrazione della feature ma oramai i tempi dovrebbero essere davvero ristretti. ...

Matteo017332731 : @SergioTomat @enricocid @the_curator_eye @elevisconti Io non seguo nessuna propaganda ma sicuramente non mi faccio… - Robcap10 : @NicolaMorra63 @kiara86769608 Anziché la detenzione Assange dovrebbe essere additato come esempio da seguire, onde… - jiminthope : tw // self-harm fortuna l'estate è quasi al termine e non dovrò più preoccuparmi di come nascondere i tagli - Marilen97832318 : RT @giving_voice_it: #ElezioniPolitiche2022 'Ma poi questo territorio riconquistato mica è tanto, come una provincia italiana'. 'Non possi… - giving_voice_it : #ElezioniPolitiche2022 'Ma poi questo territorio riconquistato mica è tanto, come una provincia italiana'. 'Non po… -