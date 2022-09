“Come il Sacro Graal e il cloroformio”. Travaglio all'assalto dei leader e dell'agenda Draghi (Di martedì 13 settembre 2022) Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, è ospite dell'edizione del 13 settembre di diMartedì, il programma di La7 condotto da Giovanni Floris, e parla a tutto campo del mondo della politica in vista delle elezioni del 25 settembre. Il primo approfondimento è quello dedicato al premier uscente: “Il governo Draghi non era un governo di centrosinistra, lo era quello Conte II che è stato mandato a casa da Matteo Renzi, avendo all'opposizione anche Carlo Calenda. Enrico Letta ha preferito tentare un'alleanza con chi ha votato sempre contro l'ultimo governo di centrosinistra, che era l'unica possibile alternativa contro la destra e ha deciso di punire il M5S che non ha votato la fiducia perché Draghi ha ignorato i loro nove punti di agenda sociale. Ha iniziato a ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 settembre 2022) Marco, direttore de Il Fatto Quotidiano, è ospite'edizione del 13 settembre di diMartedì, il programma di La7 condotto da Giovanni Floris, e parla a tutto campo del mondoa politica in vistae elezioni del 25 settembre. Il primo approfondimento è quello dedicato al premier uscente: “Il governonon era un governo di centrosinistra, lo era quello Conte II che è stato mandato a casa da Matteo Renzi, avendo all'opposizione anche Carlo Calenda. Enrico Letta ha preferito tentare un'alleanza con chi ha votato sempre contro l'ultimo governo di centrosinistra, che era l'unica possibile alternativa contro la destra e ha deciso di punire il M5S che non ha votato la fiducia perchéha ignorato i loro nove punti disociale. Ha iniziato a ...

teatrolafenice : Nasce oggi Arvo Pärt, buon compleanno! Per la sua musica è coniato il termine di minimalismo sacro, di cui è un ric… - tempoweb : Marco #Travaglio ridicolizza l’agenda #Draghi: “Come il Sacro Graal, è inesistente” #dimartedi #la7 #governo… - MissTravma : @marco20607136 non mi baso sul pensiero altrui, nel mio mondo (adolescenziale come dici tu) c’è solo un sacro pensi… - R0byM3l : Antonina 77 anni gioca a tennis e va a ballare io l'ultima volta che ho giocato a tennis mi sono quasi rotta l'osso… - OrtigiaP : RT @FantuzziF: #nessunacorrelazione ovviamente Sosteneva l’obbligo del sacro siero, come ogni buon giornalista di regime: adesso al massimo… -